Rinvenuto il cadavere di un uomo a Santa Croce

Cronaca Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il corpo è stato trovato questa mattina in Arno

Un corpo senza vita è stato recuperato nella mattinata di oggi nel fiume Arno, nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno. L’allarme è scattato intorno alle 10.10, quando un passante ha segnalato la presenza di un cadavere lungo la sponda del fiume, all’altezza del ponte della Strada provinciale 44 che attraversa il corso d’acqua.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha provveduto al recupero della salma. Il corpo, appartenente a un uomo, si trovava in avanzato stato di decomposizione.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Santa Croce sull’Arno, impegnati nelle operazioni di identificazione della vittima e nei rilievi di loro competenza. Le indagini sono in corso.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
7 Marzo 2026

Deve scontare 3 anni per spaccio, arrestato 27enne a Santa Croce sull'Arno

Un cittadino straniero di 27 anni è stato arrestato nel pomeriggio del 4 marzo a Santa Croce sull’Arno dai carabinieri della locale stazione in esecuzione di un ordine di carcerazione [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
3 Marzo 2026

Incidente e veicolo fermo sulla FiPiLi tra San Miniato e Santa Croce Sull'Arno: code in diminuzione

Tamponamento a catena tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno, in direzione Pisa. Secondo quanto appreso, sono coinvolte 3 auto. Solo una persona risulterebbe essere stata trasportata in pronto soccorso, [...]

Santa Croce sull'Arno
Cronaca
27 Febbraio 2026

Incidente sulla Francesca Nord, 8 persone ferite. Un bambino in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio a Santa Croce sull'Arno, sulla via Francesca Nord Sp5. Intorno alle ore 18.30 è avvenuto uno scontro frontale tra due auto con otto persone ferite. La [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

torna a inizio pagina