Sala consiliare di Fucecchio gremita per l'incontro di sensibilizzazione sul fenomeno truffe

Ha registrato un ottimo successo di pubblico l'incontro promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri sul tema delle truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso e che colpisce in modo particolare le fasce più fragili della popolazione : nella mattinata di oggi (7 marzo) la sala consiliare si è popolata di fucecchiesi che hanno ascoltato , dalle parole dei carabinieri della compagnia di Empoli e della stazione di Fucecchio, importanti consigli su come non cadere nei tanti modelli di truffe che vengono proposti a ignari cittadini ogni giorno, telefonicamente, sfruttando le nuove tecnologie o di persona.
L’iniziativa è nata infatti con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini, fornendo strumenti concreti per riconoscere i tentativi di raggiro e per sapere come comportarsi in caso di situazioni sospette. Le truffe agli anziani possono assumere molte forme: finti tecnici, sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine, telefonate ingannevoli o richieste di denaro con pretesti urgenti. Conoscere questi meccanismi è il primo passo per difendersi. Prima dell'incontro coi carabinieri la sindaca di Fucecchio – a nome di tutta la comunità fucecchiese – ha voluto salutare il luogotenente Marco Faricelli, in servizio a Fucecchio da 22 anni e destinato a prendere le redini di una stazione dei carabinieri a Firenze. La prima cittadina ha ringraziato Faricelli per l'impegno profuso e la dedizione dimostrata in questi oltre due decenni di presenza a Fucecchio, facendogli i migliori auguri per il futuro professionale. La sindaca ha consegnato a Faricelli una targa ricordo, seguita pochi minuti dopo dai colleghi che insieme a Faricelli lavorano nella caserma di piazza Montanelli.
Prossimamente l’amministrazione - che ringrazia i referenti dell' Arma e tutti i presenti - organizzerà nuovi incontri di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, sempre in collaborazione coi carabinieri.
Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa
