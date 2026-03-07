Scontro tra auto e moto sul raccordo di Pistoia: grave 54enne

Incidente nel primo pomeriggio lungo il raccordo di Pistoia, la strada statale 716, dove uno scontro tra un’auto e una motocicletta ha provocato il ferimento grave di un uomo di 54 anni. Il motociclista è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice rosso all’ospedale di Pistoia.

L’incidente è avvenuto al chilometro 3,500 del raccordo, in direzione sud. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

A seguito dell’impatto la carreggiata sud della 716 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Lo ha comunicato Anas, spiegando che la decisione è stata presa per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Sul posto sono state attivate deviazioni per la viabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale Anas, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione del traffico, con l’obiettivo di ripristinare la regolare circolazione.