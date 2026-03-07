Sorelline morte in incidente in Fi-Pi-Li, confermata condanna del camionista

È definitiva la condanna del camionista coinvolto nel tragico incidente avvenuto il 20 giugno 2016 sulla FiPiLi, all’altezza di Montopoli in Val d’Arno, in cui morirono due sorelline di 6 e 9 anni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione respingendo il ricorso della difesa. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Nazione.

Secondo i giudici, il conducente del tir si sarebbe immesso sulla carreggiata senza dare precedenza ai veicoli in transito. Nelle motivazioni si legge che "l’evento ben poteva essere evitato se questi non si fosse immesso nel flusso della circolazione in un momento in cui stavano sopraggiungendo diversi veicoli", individuando "la colpa dell’imputato" nella violazione di questa regola di prudenza.

Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva la sentenza della Corte d’appello che aveva già confermato la responsabilità dell’autotrasportatore per l’incidente.