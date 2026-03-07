SR 429, FdI: "Lotto 3 non verrà completato neppure ad ottobre"

Slitta ancora la conclusione del terzo lotto della strada regionale 429 tra Castelfiorentino e Certaldo. A dirlo è la risposta della Giunta regionale a un’interrogazione presentata dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Claudio Gemelli e Alessandro Capecchi.

Nella replica si legge infatti che "alla luce dello stato attuale di avanzamento dei lavori, non è confermata la data di conclusione fissata al 9 ottobre 2026".

I due consiglieri ricordano come il tratto di 3,9 chilometri avrebbe dovuto essere completato inizialmente entro settembre 2025, termine poi rinviato prima a dicembre e successivamente di altri dieci mesi. "E invece con ogni probabilità dovremo attendere il 2027, cioè a quattro anni dall'inizio dei lavori: un chilometro all'anno per un'opera attesa da decenni. E con l'auspicio che almeno in questo tratto l'asfalto non si sbricioli come in altri lotti", affermano Gemelli e Capecchi.

I due esponenti di Fratelli d’Italia sottolineano inoltre l’importanza strategica dell’infrastruttura: "Stiamo parlando di un’opera fondamentale per completare il collegamento tra l’empolese e la Valdelsa, bypassando gli abitati di Certaldo, Castelfiorentino e delle frazioni limitrofe nel Comune di Empoli".

Secondo i dati forniti dalla Regione, ricordano ancora i consiglieri, "alla fine di novembre scorso per i lavori ricompresi nel contratto principale, l’avanzamento fisico risultava pari al 42,61% dell’importo contrattuale".

Il terzo lotto della Sr 429, gestito direttamente dalla Regione Toscana come stazione appaltante e soggetto attuatore, prevede un investimento complessivo di quasi 35 milioni di euro e dovrebbe collegare in modo diretto la Firenze-Pisa-Livorno con la Firenze-Siena.

Sui ritardi interviene anche Serena Urso, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Castelfiorentino: "Una telenovela lunghissima e che ancora non vede la parola fine. Ritardi su ritardi con conseguenze negative che si ripercuotono sui cittadini di Castelfiorentino e della Valdelsa e sulle aziende che insistono in quel tratto di strada".

Urso conclude assicurando che il partito continuerà a sollecitare il completamento dell’opera: "Negli anni abbiamo presentato atti e sollecitazioni, continueremo a farlo fino a quando non vedremo realizzato e percorso il tratto".

