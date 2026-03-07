Tenta di rapinare rider in centro a Firenze, poi un altro uomo con coltello: arrestato 18enne

È accusato di una rapina con coltello e di altri episodi avvenuti nei giorni precedenti

Un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri nella serata di mercoledì 4 marzo nel centro di Firenze con l’accusa di rapina aggravata. Il giovane è stato fermato dai militari della Stazione di Santa Maria Novella al termine di una serie di interventi e accertamenti che lo collegherebbero a più episodi avvenuti in città.

L’arresto è scattato dopo la segnalazione di un rider in corso dei Tintori, che aveva denunciato il tentativo di rapina della propria bicicletta da lavoro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato colpito con una bottiglia in alluminio e minacciato con un coltello. La vittima è riuscita a filmare l’aggressione con il cellulare e a reagire, costringendo l’aggressore alla fuga.

Le ricerche avviate subito dopo hanno permesso ai militari di rintracciare il sospettato in piazza della Stazione mentre si trovava a bordo di un’altra bicicletta. Il giovane è stato quindi accompagnato alla caserma dei carabinieri di Santa Maria Novella per gli accertamenti.

Durante le verifiche si è presentata un’altra vittima, che ha denunciato una rapina avvenuta poco prima in via Verdi: uno sconosciuto, armato di coltello, gli avrebbe sottratto una bicicletta dotata di GPS. L’uomo ha riconosciuto il diciottenne come l’autore dell’aggressione e ha rivendicato la proprietà del mezzo che il giovane aveva con sé al momento del controllo.

Ulteriori accertamenti dei militari hanno inoltre collegato il fermato a un’altra rapina avvenuta il 27 febbraio su un autobus nella zona di Peretola. In quell’occasione sarebbe stato sottratto a un minore un telefono cellulare e un paio di sneakers, che il giovane indossava ancora al momento dell’arresto e che sono state restituite al legittimo proprietario.

Al termine delle procedure di rito il diciottenne è stato trasferito nel carcere di Sollicciano. L’udienza successiva ha portato alla convalida dell’arresto e all’applicazione della custodia cautelare in carcere.

