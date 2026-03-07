Tentata rapina a distributore di Piombino, arrestato 54enne

Un 54enne è stato arrestato dalla polizia per tentata rapina aggravata dopo aver minacciato l’addetto di un distributore di carburante a Piombino. L’uomo, secondo quanto riportato dagli agenti, avrebbe intimato di consegnare l’incasso, ma la presenza di altre auto nell’area di servizio lo ha indotto a desistere e a allontanarsi a bordo della propria vettura senza riuscire a portare via denaro.

La polizia, allertata, ha rintracciato l’auto e fermato l’uomo. Durante il controllo è stato trovato il coltello che sarebbe stato utilizzato per intimidire l’addetto. Il 54enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

La vicenda evidenzia la pronta risposta delle forze dell’ordine e la tempestività nell’intervento, evitando che il tentativo di rapina si concretizzasse.