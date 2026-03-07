Torna la Sagra del Tartufo Marzuolo a Montespertoli

Torna a Montespertoli uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della primavera: la Sagra del Tartufo Marzuolo, giunta quest’anno alla 29ª edizione. La manifestazione si svolgerà nei fine settimana del sabato e domenica 14-15 e 21-22 marzo presso il Parco Urbano di Montespertoli.

L’evento, promosso dall’Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Val d’Elsa, racconta uno dei prodotti più caratteristici del territorio: il tartufo marzuolo, varietà primaverile dal profumo intenso e delicato che cresce nei boschi e nelle colline della zona e che da sempre trova spazio nella tradizione culinaria locale.

Durante la sagra sarà possibile degustare un menù dedicato al tartufo, con numerose proposte che ne esaltano il sapore: antipasti al tartufo, crostini di polenta con scaglie di marzuolo, tagliolini e ravioli al tartufo, carpaccio con parmigiano, oltre a secondi piatti come tagliata e arista tartufata. A concludere il pasto i dolci della casa, i tradizionali cantuccini con vin santo e una selezione di vini del territorio, disponibili sia sfusi che in bottiglia.

La sagra è anche un momento di incontro e convivialità che ogni anno richiama visitatori e appassionati, offrendo l’occasione di scoprire da vicino una delle eccellenze gastronomiche di Montespertoli.

La manifestazione sarà aperta il sabato solo a cena (14 e 21 marzo), mentre la domenica (15 e 22 marzo) sarà possibile partecipare sia a pranzo che a cena.

Per informazioni e prenotazioni chiamare Mirko – 393 2887112 Marco – 338 2590854

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa