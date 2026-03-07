'Trent'anni di sport e natura', al via la mostra fotografica della Canottieri San Miniato

"Trent'anni di sport e natura" questo il titolo della mostra fotografica che aprirà i battenti domenica 8 marzo alle ore 16 presso la sede dell'Orcio d'Oro in via dei conti 48 a San Miniato.

La Canottieri San Miniato, attraverso le immagini, vuole far conoscere la realtà sportiva e non solo del Lago di Roffia dove da oltre trent'anni la società organizza la sua attività arrivando anche a conquistare importanti traguardi agonistici, come la partecipazione all'Olimpiade di Atene con il proprio atleta Matteo Stefanini.

Ma non è solo agonismo nelle discipline agonistiche di canoa e canottaggio: c'è anche inclusione di atleti "speciali" ovvero ragazze e ragazzi con disabilità mentale. Ci sono corsi per le scuole, organizzazione di campi solari, accoglienza di atleti e squadre provenienti dall'estero, insomma una offerta a tutto tondo malgrado che l'impianto aspetti da trent'anni la sua definitiva sistemazione in una situazione ancora fragile per il funzionamento della cassa di espansione.

Oltre alle immagini che che ripercorrono questi trent'anni saranno esposte anche delle bellissime foto della fauna del lago di Roffia del fotografo naturalista Carlo Remi.

