Un parco attrezzato a Fontanella e Sant'Andrea, avanti i lavori nell'area da 4mila mq

Il sogno di portare un parco comunale attrezzato e allestito per le famiglie nelle frazioni di Sant'Andrea e Fontanella ha mosso i suoi primi passi.

A fianco del campo sportivo di Fontanella, sono cominciati negli scorsi giorni i primi lavori di pulizia di un'area da 4mila mq che verrà restituita alla frazione. Già negli scorsi mesi è stata ripulita la vegetazione infestante, sono stati realizzati vialetti pedonali ed è stato predisposto l'allaccio per la pubblica illuminazione. A oggi invece i lavori prevedono la spianatura dell'area e la realizzazione delle basi per l'illuminazione pubblica.

Spazi gioco, aree per la convivialità, nuove piantumazioni di alberi e angoli illuminati per le sere d'estate saranno predisposti successivamente.

L'idea di un parco pubblico attrezzato per le due frazioni risale al programma di mandato ed era stato esplicitato anche nel Piano Frazioni e Quartieri, lo strumento di programmazione che la giunta comunale sta utilizzando per gli interventi di piccolo e medio importo su tante zone della città.

L'area era stata candidata anche al bando Illumina di Sport e Salute per realizzare un'area sportiva attrezzata. Il Comune ha vinto il progetto ma con l'area di via Meucci alle Cascine. Il sindaco aveva comunque promesso di realizzare anche con importi del Comune l'area su Sant'Andrea e Fontanella e la promessa sta andando avanti con i cantieri di queste settimane.

Il sindaco afferma che a Sant'Andrea e Fontanella, tra le zone più lontane dal centro città, serve creare spazi di socialità e investire sulla qualità della vita. Nei prossimi mesi svilupperemo la progettazione per illuminare e mettere attrezzature, nello specifico giochi, attrezzature fitness e sedute. Almeno 10 aree giochi sono state rinnovate nel corso di questo primo anno e mezzo di mandato, è un investimento su tutta la città che siamo contenti e orgogliosi di fare.

L'assessore ai Lavori Pubblici e al Piano Frazioni e Quartieri rimarca il fatto che tutti gli interventi svolti finora sono stati propedeutici per riassegnare quest'area ai cittadini. Rimaniamo nelle previsioni degli interventi del Piano Frazioni e Quartieri per soddisfare le esigenze dei cittadini di quelle frazioni per servizi, spazi comuni e luoghi che favoriscano la convivialità.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

