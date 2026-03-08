A1 Milano-Napoli, chiusa di notte l’uscita di Valdarno per chi arriva da Firenze

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Incisa Reggello.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.