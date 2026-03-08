Accordo tra sindacati e Multiutility Plures sugli 8 ambiti messi a gara da Italgas

Con il verbale d’intesa sottoscritto il 5 dicembre scorso, sono stati stabiliti i punti necessari a garantire tutele e diritti riguardanti le condizioni dei lavoratori interessati dal processo di acquisizione da parte di Multiutility Plures con le sue controllate Estra e Centria, degli 8 Atem (ambiti territoriali minimi del gas) sui 14 messi in gara da Italgas. Tale operazione, che interessa oltre 70 comuni distribuiti in 5 Regioni (Lazio, Molise, Abruzzo, Puglia e Toscana – province di Massa e Pisa -), ha rappresentato un’importante modalità condivisa di gestione partecipata dei processi di assetti societari, che gestita diversamente avrebbe presentato importanti criticità.

Inoltre, Filctem CGIL, Femca CISL e UILTEC UIL con le strutture territoriali interessate e con il pieno coinvolgimento delle RSU, in data 25 febbraio sono riuscite a sottoscrivere un importante accordo, prima dell’inizio del passaggio definitivo degli ATEM (iniziato il 1° di marzo e che si concluderà il 1° maggio prossimo), stabilendo alcune decisioni e impegni sostanziali di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici:

– Mantenimento delle sedi di lavoro, sia quelle acquisite che quelle nuove, rispetto alla residenza dei lavoratori, e, laddove non sia stato possibile individuare sedi adeguate, soluzioni alternative a tutela degli interessati;

– mantenimento delle condizioni economiche e normative derivanti dagli accordi di II livello di Italgas, fino ad un massimo di 5 anni, tempo necessario all’armonizzazione dei diversi istituti contrattualizzati.

Plures si è resa disponibile a verificare, nel futuro prossimo, la possibilità di uscita anticipata con esodo incentivato per lavoratori e lavoratrici vicini alla pensione, ed avviare un processo di cambio generazionale all’interno del Gruppo.

Sarà nostro compito, a partire dai territori, continuare a porre la massima attenzione sugli impegni presi contenuti nelle intese, e far sì che i risultati concreti finora raggiunti, siano apprezzati da tutte le lavoratrici e lavoratori.

Firmato: Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL – FEMCA CISL – UILTEC UIL

