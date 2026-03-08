Controlli notturni dei carabinieri all’Elba: due denunce per guida in stato di ebbrezza

Controlli notturni dei carabinieri all’Isola d’Elba, dove nell’arco della notte sono state denunciate due persone per guida in stato di ebbrezza. L’attività è stata svolta dalla Compagnia di Portoferraio tra l’una e le sette del mattino, con un servizio coordinato che ha interessato in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell’Elba e Porto Azzurro.

Nel corso dell’operazione sono state controllate 61 persone e 37 autovetture, oltre a tre persone sottoposte a misure cautelari o di prevenzione. I militari hanno inoltre effettuato verifiche in tre esercizi pubblici.

Durante i controlli alla circolazione stradale sono stati denunciati due automobilisti elbani. Il primo, un 20enne, è risultato avere un tasso alcolemico di 0,91 grammi per litro, superiore ai limiti consentiti e incompatibile con la condizione di neopatentato. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, con sospensione prevista tra 8 e 18 mesi, mentre l’auto è stata affidata a un conducente idoneo.

Analoga situazione per un 35enne, fermato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,24 grammi per litro. Anche in questo caso i carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente e all’affidamento del veicolo a una terza persona.

L’operazione rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli sul territorio elbano, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti pericolosi, soprattutto nelle ore notturne del fine settimana.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, queste sono da ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.

