Controlli serali a Lucca, identificate 128 persone tra stazione e centro

Tre pattuglie della Polizia Locale del Comune di Lucca con sei agenti e il Nucleo cinofilo hanno preso parte ai controlli che hanno riguardato nella serata venerdì 6 marzo 128 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, 6 minori e 25 soggetti extracomunitari nella zona della Stazione ferroviaria e in altre zone della città. Lo rende noto l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei.

"Queste operazioni congiunte fra Polizia di Stato e Polizia Locale del Comune di Lucca si ripetono frequentemente con grande soddisfazione della nostra amministrazione e dei cittadini – afferma l’assessore alla sicurezza Bartolomei – ringrazio la Questura di Lucca e il personale della nostra Polizia locale perché questa costanza, oltre a scoraggiare e reprimere presenza di malintenzionati e di attività illegali, diffonde un senso di sicurezza su tutto il nostro territorio"