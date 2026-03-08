Fucecchio ricorda gli otto operai della Saffa deportati nei campi nazisti

Si è tenuta questa mattina, domenica 8 marzo, la commemorazione in ricordo degli otto operai della Saffa – la storica fabbrica di fiammiferi attiva a Fucecchio fino alla fine degli anni ’70 – che l’8 marzo 1944 vennero prelevati e deportati nei campi di concentramento nazisti di Mauthausen ed Ebensee, dai quali non fecero più ritorno.

La cerimonia si è svolta alle 9.30 presso la lapide di via Dante, dove l’amministrazione comunale ha reso omaggio alla memoria dei lavoratori vittime della deportazione, ricordando una delle pagine più dolorose della storia della comunità fucecchiese. Gli otto deportati, erano cittadini originari di Livorno che, durante i bombardamenti della città labronica, avevano trovato rifugio e ospitalità a Fucecchio e lavoro come operai nella fabbrica di fiammiferi Saffa. I loro nomi: Giulio Boccini. Bruno Di Gaddo, Gino Bracci, Oreste Ceccarini,Pietro Fornaciari, Alfredo Tocchini, Gino Tocchini, Mario Trotta.

Alla cerimonia sono intervenuti la sindaca di Fucecchio e l'assessore alla memoria, che hanno rimarcato l'importanza di questi momenti di riflessione affinchè niente del genere possa ripresentarsi, tra l'altro in un momento storico molto complicato. Presenti coi propri gonfaloni anche molte associazioni locali, che l'ente comunale ringrazia per aver partecipato.

Le commemorazioni proseguiranno domani, lunedì 9 marzo, alle ore 10.30, con la cerimonia in programma presso il monumento ai Caduti in piazza XX Settembre. All’iniziativa parteciperanno anche i rappresentanti dell’associazione Fucecchioèlibera e le alunne e gli alunni delle classi 3B e 3D della scuola media Montanelli Petrarca.

Un momento di memoria e riflessione condivisa, per ricordare il sacrificio degli otto operai e rinnovare l’impegno della comunità nel custodire e trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della democrazia e della pace.

