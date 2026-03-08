Il Gialloblu Castelfiorentino ritrova la vittoria: Figline battuto dopo un overtime

Dopo quattro ko consecutivi, il Gialloblu Castelfiorentino torna a sorridere e lo fa in una sfida delicatissima in ottica salvezza. Dopo un overtime i ragazzi di Alessio Pucci superano il Don Bosco Figline per 70-66, bissando così il successo del match di andata.

Contro il fanalino di coda, ne emerge una gara tutta giocata sul filo dell’equilibrio. Dopo un avvio in salita (9-15 al 10′), i gialloblu cambiano passo nella seconda frazione fino ad impattare a quota 31 all’intervallo. Il match non si sblocca nella seconda parte, con le squadre che procedono sul botta e risposta e il divario che resta più o meno invariato alla terza sirena (50-46). Nell’ultimo quarto gli ospiti annullano il vantaggio locale riacciuffando la parità e rinviando il verdetto all’extratime (62-62 al 40′). Ed è proprio nei minuti finali che la sfida prende la sua direzione, con i gialloblu bravi a decidere i possessi che contano.

Prossimo impegno domenica 15 marzo alle 18:30 sul parquet di Valdisieve.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – DON BOSCO FIGLINE 70-66 dts

Tabellino: Filippini 10, Damiani 20, Fabrizzi 21, Ciampolini 10, Bartolini 5, Leti 2, Garbetti 2, Mugnaini, Vallerani, Carzoli, Bici ne. All. Pucci. Ass. Cicilano.

Parziali: 9-15, 31-31 (22-16), 50-46 (19-15), 62-62 (12-16), 70-66 (8-4)

Arbitri: Putaggio di Firenze, Arceri di Pontedera.

Fonte: Ufficio Stampa Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino