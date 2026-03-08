Grave caduta sugli sci all’Abetone, 60enne trasportato in codice rosso

Grave incidente sugli sci questa mattina nel comprensorio dell’Abetone, in provincia di Pistoia. Un uomo di 60 anni è rimasto ferito dopo una rovinosa caduta mentre sciava sulle piste nella zona dell’Ovovia.

L’allarme è scattato poco prima delle 10. Secondo le prime informazioni, il 60enne avrebbe riportato un grave politrauma, rendendo necessario un intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il personale di soccorso delle piste, i sanitari del 118, l’automedica e i volontari della Misericordia di Abetone. Valutate le condizioni del ferito, i medici hanno disposto il trasferimento urgente in codice rosso.

L’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato con l’elisoccorso Pegaso al policlinico di Careggi a Firenze per le cure necessarie.

Notizie correlate