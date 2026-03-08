Impresa Use Computer Gross: travolta la capolista Mens Sana Siena 81-57

Di squadra, come maglia e valori impongono e con un pivot empolese che su questi livelli non si vedeva da anni, tanti. C’è la firma di Giovanni Tosti, dei suoi 210 centimetri, delle sue mani educate e della sua voglia di tirare giù tutto, sulla pesante sconfitta che l’Use Computer Gross infligge alla capolista Mens Sana Siena, un 81-57 che parla da solo. Quaranta minuti di dominio assoluto, di voglia, di carattere, di prontezza su ogni situazione capitasse, di lotta a rimbalzo, di una difesa capace di concedere una miseria di punti ad una squadra che, per blasone, giocatori e classifica, parla da sola e che domenica scorsa aveva segnato 39 punti in un tempino. La vittoria di Tosti (doppia doppia con 21 punti e 14 rimbalzi), di un Paluzzi ormai completamente ritrovato (segnarsi altra doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi), di un Ciano in netta crescita ormai da tempo. Due punti che hanno un peso specifico importante, perché per le dirette concorrenti dell’Use non sarà facile prenderli.

Ad urlare ad un palazzetto gremito ed altrettanto straordinario che la Computer Gross non piange per il forfait del suo pivot Matteo De Leone ed ha dimenticato la sconfitta beffa di La Spezia è Cipriani. Dopo la tripla iniziale di Sakellariou in risposta a quella di Yarbanga è lui a segnare 9 punti consecutivi e la situazione si fa già interessante dopo che Tosti, Rosselli e Paluzzi segnano il 22-13 che obbliga coach Vecchi al minuto. Tosti cattura un rimbalzo offensivo con canestro e fallo e, quando sul finale Paluzzi stoppa Perin e dalla sua metà campo mette la preghiera del 30-16, appena il tempo di stropicciarsi gli occhi che si capisce che, forse, questa serata può riservare belle emozioni. No, ma tanto prima o poi la Mens Sana si riprende.

E intanto, dopo 5 minuti, siamo appena 6-4 ed all’Use va bene così. Tosti è già in doppia doppia, Paluzzi firma il più 18 e vuoi che non si faccia vivo Rosselli con la tripla del 41-20? No, ma tanto prima o poi la Mens Sana si riprende e pare davvero così quando Buffo, nell’unica fase positiva della sua squadra, segna un parziale di 0-8 che riavvicina le squadre sul 41-30. Qui, leggi carattere, parziale biancorosso di 6-0 ed all’intervallo siamo 47-30. No, ma tanto prima o poi la Mens Sana si riprende e intanto Ciano e Cipriani firmano il 51-30 e poco dopo, con la tripla di Rosselli e due canestri di Ciano, fai due conti e siamo più 26: 65-39 che al 30’ diventa 65-41 con appena 11 punti subiti nella frazione. No, ma tanto prima o poi la Mens Sana si riprende ma Tosti e Soviero vanno a segno e, quando Sakellariou mette da casa sua la tripla del 72-43, beh sai cosa? Mi sa che forse la Mens Sana non si riprende più. Già, così è. Ed è bellissimo. Allora tutti in piedi a godersi la volata finale ed una vittoria convincente e meritata. Una vittoria da Use. Avete letto bene: 81-57.

81-57

USE COMPUTER GROSS

Ciano 16, Baldacci, Rosselli 9, Cipriani 11, Sakellariou 9, De Leone ne, Marini, Tosti 21, Soviero 4, Paluzzi 10, Regini 1. All.

NOTE DI SIENA MENS SANA

Belli 6, Binella ne, Perin 3, Calviani, Moris ne, Yarbanga 11, Pucci 2, Buffo 14, Bartolozzi 7, Cesaretti ne, Lodoli 3, Jokic 9. All. Vecchi (all. Zanotti/Innocenti)

Arbitri: Marinaro di Cascina e Rocchi di Vico Pisano

Parziali: 30-16, 47-30 (17-14), 65-41 (18-11), 81-57 (16-16)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa