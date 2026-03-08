Incidente tra auto e autobus sulla Fi-Pi-Li: traffico rallentato tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina

Disagi alla circolazione nella serata di domenica 8 marzo sulla Fi-Pi-Li, dove un incidente tra un’auto e un autobus ha provocato forti rallentamenti nel tratto compreso tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 19, all’altezza del chilometro 6 della Strada di grande comunicazione, in un punto particolarmente trafficato nelle ore serali. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti coinvolti un’autovettura e un autobus, che dopo la collisione sono rimasti fermi sulla carreggiata.

La presenza dei mezzi incidentati ha causato code e rallentamenti, con ripercussioni sulla circolazione sia in direzione Firenze sia verso l’Empolese. Il traffico ha subito un immediato rallentamento anche a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi effettuati dalle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, che hanno gestito la viabilità e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno inoltre verificando le condizioni delle persone coinvolte nello scontro.

L’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine ha comportato una temporanea riduzione dello spazio di manovra sulla carreggiata, aggravando ulteriormente la congestione del traffico lungo uno dei tratti più utilizzati della Fi-Pi-Li.