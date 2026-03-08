Incidente in scooter tra due giovani: passeggero sbalzato sull’asfalto

Il 16enne è stato soccorso in via Chiarugi e portato in codice giallo al San Giuseppe per alcune contusioni
Incidente nella notte a Empoli, in via Chiarugi, dove due ragazzi che viaggiavano su uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro.
Nell’impatto il passeggero, 16enne, è stato sbalzato fuori dalla strada, finendo sull’asfalto. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.
Secondo le prime informazioni avrebbe riportato alcune contusioni ed era vigile al momento dei soccorsi.
Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.
