Incidente in scooter tra due giovani: passeggero sbalzato sull’asfalto

Incidente nella notte a Empoli, in via Chiarugi, dove due ragazzi che viaggiavano su uno scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro.

Nell’impatto il passeggero, 16enne, è stato sbalzato fuori dalla strada, finendo sull’asfalto. Il giovane è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Secondo le prime informazioni avrebbe riportato alcune contusioni ed era vigile al momento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica.