Le Vibrazioni a Chianciano Terme: al Palamontepaschi l’anteprima del nuovo tour

Al Palamontepaschi di Chianciano Terme (Si) sabato 11 aprile 2026 alle ore 21,30 organizzato da Big Joe e con il contributo del Comune di Chianciano Terme ci sarà l’anteprima nazionale del nuovo tour che percorrerà la penisola italiana per tutta l’estate con la musica rock e l’energia che da sempre li contraddistingue. Formate da Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi ( chitarra e sitar) e Alessandro Deidda (batteria) , saranno affiancati da altri due musicisti: Roberto Dellera al basso e Carmine Calia alle tastiere.

Dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all'inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te certificato disco di platino dopo poche settimane. Nello stesso anno Le Vibrazioni pubblicano il loro primo album, Le Vibrazioni, le quali vendite superano le 300.000 copie e da cui estraggono i singoli In una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno e ...E se ne va.

Dopo altri tre album di studio, Le Vibrazioni II, Officine Meccaniche e Strade del tempo e un live En Vivo, pubblicati tra il 2004 e il 2010, nell’autunno del 2012 Le Vibrazioni decidono di prendersi un periodo di pausa che li allontana dalle scene musicali.

Nel 2017 l’attesa reunion della rock band e nel 2018 esce il loro quinto album dal titolo V, da allora vengono pubblicati altri singoli tra i quali Amore zen, Pensami così, Cambia, L’amore mi fa male oltre alle “Sanremesi” Dov’è e Tantissimo.

Da pochi giorni è uscita Noi due nel mondo e nell’anima storica canzone dei Pooh, arrangiata magistralmente da Francesco Sarcina e che entra di diritto nel mood de Le Vibrazioni. Al Palamontepaschi di Chianciano Terme (Si) sabato 11 aprile 2026 alle ore 21,30 organizzato da Big Joe e con il contributo del Comune di Chianciano Terme ci sarà l’anteprima nazionale del nuovo tour che percorrerà la penisola italiana per tutta l’estate con la musica rock e l’energia che da sempre li contraddistingue.

A breve verranno annunciate le prossime date del tour, che sarò prodotto e distribuito da Big Joe.

Prevendita su Ticketone.

Fonte: Ufficio stampa