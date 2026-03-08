Le Vibrazioni a Chianciano Terme: al Palamontepaschi l’anteprima del nuovo tour

Sabato 11 aprile il concerto che darà il via alla tournée estiva della band guidata da Francesco Sarcina. Prevendite già aperte su Ticketone
Al Palamontepaschi di Chianciano Terme (Si) sabato 11 aprile 2026 alle ore 21,30 organizzato da Big Joe e con il contributo del Comune di Chianciano Terme ci sarà l’anteprima nazionale del nuovo tour che percorrerà la penisola italiana per tutta l’estate con la musica rock e l’energia che da sempre li contraddistingue. Formate da Francesco Sarcina (voce e chitarra), Stefano Verderi ( chitarra e sitar) e Alessandro Deidda (batteria) , saranno affiancati da altri due musicisti: Roberto Dellera al basso e Carmine Calia alle tastiere.
Dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all'inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te certificato disco di platino dopo poche settimane. Nello stesso anno Le Vibrazioni pubblicano il loro primo album, Le Vibrazioni, le quali vendite superano le 300.000 copie e da cui estraggono i singoli In una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno e ...E se ne va.
Dopo altri tre album di studio, Le Vibrazioni II, Officine Meccaniche e Strade del tempo e un live En Vivo, pubblicati tra il 2004 e il 2010, nell’autunno del 2012 Le Vibrazioni decidono di prendersi un periodo di pausa che li allontana dalle scene musicali.
Nel 2017 l’attesa reunion della rock band e nel 2018 esce il loro quinto album dal titolo V, da allora vengono pubblicati altri singoli tra i quali Amore zen, Pensami così, Cambia, L’amore mi fa male oltre alle “Sanremesi” Dov’è e Tantissimo.
Da pochi giorni è uscita Noi due nel mondo e nell'anima storica canzone dei Pooh, arrangiata magistralmente da Francesco Sarcina e che entra di diritto nel mood de Le Vibrazioni.
A breve verranno annunciate le prossime date del tour, che sarò prodotto e distribuito da Big Joe.
Prevendita su Ticketone.
Fonte: Ufficio stampa
