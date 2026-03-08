Mimose, musica e sorrisi alla RSA Ciapetti per la Festa della Donna

L'Associazione "Romanello Cantini" ha festeggiato l'8 marzo portando mimosa e allegria nella RSA "Ciapetti" di Castelfiorentino. Gli ospiti della Casa di riposo hanno ricevuto la visita di un gruppo di giovani donne coordinato dalla Presidente dell'Associazione Daniela Casagli. Le ragazze hanno deciso di trascorrere una parte della giornata dedicata alla donna aderendo ad una iniziativa di volontariato e di solidarietà con lo scopo di donare un sorriso e la loro bravura alle signore e ai signori che vivono in queste strutture. Nel piccolo spettacolo offerto si sono alternate esibizioni di ballo e canzoni. Al trascinante ritmo di una salsa e di una coreografia montata sulla canzone vincitrice del festival di Sanremo "Per sempre sì" di Sal da Vinci, si è via via unita la dolcezza della limpida voce della piccola Bianca Falorni che ha spaziato da canti della tradizione fiorentina, come "Firenze sogna", alle più impegnative "Voi che sapete" e "Laudate Dominum" di Mozart.

E poi il gran finale con il karaoke che ha coinvolto tutti, l'animatrice Linda, giovani e meno giovani, in un crescendo contagioso di allegria quando si è cantato e ballato brani famosissimi come "Nel blu dipinto di blu", "50 special" o "Sarà perchè ti amo", evergreen sempre attuali capaci di suscitare gioia in chi canta e in chi ascolta.

L'Associazione dedicata al Professor Romanello Cantini mira a legare il ricordo di una persona estremamente generosa, soprattutto della sua immensa cultura, ad iniziative di bene e ringrazia calorosamente una per una le ragazze che oggi hanno dedicato il loro tempo a far sì che questo desiderio si sia realizzato. In rigoroso ordine alfabetico la Presidente Casagli ringrazia quindi: Viola Baragli, Bianca Ciappi, Alice Colazilli, Anna Fungardi, Maria Cristina Giunti, Aurora Kamberi, Sabina Sefa per aver danzato, Bianca Falorni per aver cantato, M. Diletta Rigoli per il contributo ai cori e Mauro Menichetti per aver ballato e scattato splendide foto.

Lo spettacolo di oggi è stato simbolicamente dedicato alla condizione della donna nel moderno mondo globale in cui continua a sussistere, certo non ovunque e con le stesse modalità, una condizione di evidente disparità economica, culturale, sociale e lavorativa. In questo momento in cui risuonano in tante parti del mondo i boati delle bombe e i fischi dei missili in cielo, come donne vogliamo far sentire la nostra voce, non con le armi o con la violenza ma con il coraggio di gesti e parole di pace affinché in un mondo diverso ad ognuna sia garantita la dignità e la libertà.

Fonte: Ufficio stampa

