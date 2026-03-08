Morto in ospedale il motociclista ferito nell’incidente sul raccordo di Pistoia

Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni, residente a Pistoia, rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri in un incidente tra auto e moto avvenuto sulla tangenziale ovest di Pistoia, lungo il raccordo della statale 716.

L'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, nei pressi dell’uscita Pistoia centro, si è scontrato con un'automobile. L’impatto è stato molto violento. Soccorso dal personale sanitario del 118, il centauro era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo, dove però è deceduto a causa dei traumi riportati.

Secondo quanto emerso, al momento dei soccorsi l’uomo era cosciente, ma il grave trauma cranico riportato nell'incidente ha provocato un rapido peggioramento delle sue condizioni.

Lo scontro è avvenuto sotto gli occhi del fratello, che stava viaggiando poco distante dietro di lui.

Sul posto erano intervenuti automedica, ambulanza della Misericordia di Pistoia, vigili del fuoco e polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A seguito dell'impatto la carreggiata sud del raccordo era stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

La notizia ha colpito la comunità pistoiese, dove il 54enne era conosciuto anche per il suo impegno nell’organizzazione di eventi locali, in particolare per il Carnevale pistoiese. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

