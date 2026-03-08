Morto in ospedale il motociclista ferito nell’incidente sul raccordo di Pistoia

Cronaca Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 54enne era stato trasportato in codice rosso al San Jacopo dopo lo scontro con un’auto sulla tangenziale ovest

Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni, residente a Pistoia, rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri in un incidente tra auto e moto avvenuto sulla tangenziale ovest di Pistoia, lungo il raccordo della statale 716.

L'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, nei pressi dell’uscita Pistoia centro, si è scontrato con un'automobile. L’impatto è stato molto violento. Soccorso dal personale sanitario del 118, il centauro era stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo, dove però è deceduto a causa dei traumi riportati.

Secondo quanto emerso, al momento dei soccorsi l’uomo era cosciente, ma il grave trauma cranico riportato nell'incidente ha provocato un rapido peggioramento delle sue condizioni.

Lo scontro è avvenuto sotto gli occhi del fratello, che stava viaggiando poco distante dietro di lui.

Sul posto erano intervenuti automedica, ambulanza della Misericordia di Pistoia, vigili del fuoco e polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A seguito dell'impatto la carreggiata sud del raccordo era stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

La notizia ha colpito la comunità pistoiese, dove il 54enne era conosciuto anche per il suo impegno nell’organizzazione di eventi locali, in particolare per il Carnevale pistoiese. La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
7 Marzo 2026

Scontro tra auto e moto sul raccordo di Pistoia: grave 54enne

Incidente nel primo pomeriggio lungo il raccordo di Pistoia, la strada statale 716, dove uno scontro tra un’auto e una motocicletta ha provocato il ferimento grave di un uomo di [...]

Pistoia
Cronaca
6 Marzo 2026

Truffa del finto finanziere a Pistoia, arrestato 25enne

Un 25enne di origini napoletane è stato arrestato in flagranza dalla squadra mobile della polizia con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana. La vittima, una donna di 79 [...]

Pistoia
Cronaca
5 Marzo 2026

Abusi sessuali su pazienti, arrestato osteopata 67enne nel Pistoiese

Un osteopata di 67 anni, residente nel Pistoiese, è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale, anche nei [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

torna a inizio pagina