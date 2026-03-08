Incidente in FI-Pi-LI tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno: tre feriti, una donna in codice rosso

Incidente nelle prime ore della mattina tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno, in direzione Firenze. Il sinistro è avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Il bilancio è di tre persone ferite. Tra queste una donna di 33 anni, trasportata all’ospedale San Giuseppe in codice rosso. Gli altri due feriti avrebbero riportato conseguenze meno gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area. A causa dell’incidente si sono formate code e rallentamenti lungo la Fi-Pi-Li nel tratto interessato in direzione Firenze.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Notizia in aggiornamento.