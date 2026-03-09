A Fucecchio un convegno su disabilità e intelligenza artificiale nell’età evolutiva

Il Comune di Fucecchio e la Fondazione Marianelli Mario organizzano sabato 14 marzo il convegno "Disabilità e intelligenza artificiale nell'età evolutiva. la ricerca a servizio del territorio", realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Azienda Usl Toscana Centro, Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, Fondazione Stella Maris e Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa. Introduzione a cura della dott.ssa Elena Riccioni, consigliera della Fondazione Marianelli Mario. Appuntamento alle ore 9 al cinema teatro Pacini di piazza Montanelli.

INTERVENTI

Prof.ssa Giuseppina Sgandurra (Università di Pisa e IRCCS Fondazione Stella Maris)

Dott.ssa Elena Beani (Università di Pisa e IRCCS Fondazione Stella Maris)

Dott.ssa Gloria Mangani (IRCCS Fondazione Stella Maris)

Avvocato Simone Giugni (Foro di Pisa)

Dott.ssa Silvia Giorli (referente disabilità SDS Empolese Valdarno Valdelsa)

Dott.ssa Francesca Bagnoli (direttrice FF UFCSMIA Empoli - Usl Toscana Centro)

Prof. Duccio Boscherini (Università Vita e Salute - San Raffaele Milano e Villa Donatello - Sesto Fiorentino)

Prof. Silvestro Micera (Scuola Superiore Sant'Anna ed EPFL)

Mons. Giovanni Paccosi (Vescovo della Diocesi di San Miniato)

Durante il convegno si terrà una tavola rotonda con le associazioni dei familiari di persone con disabilità, insieme alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa. La Rete Inclusione intende raggruppare e rafforzare le tante realtà presenti sul territorio, impegnate sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità, della disabilità e in generale dei bisogni educativi speciali e delle fragilità sociali, dando vita ad un sodalizio per attivare azioni di comunicazione unitarie e condivise al fine di promuovere la cultura dell’inclusione e tutelare e promuovere i diritti delle persone con bisogni educativi speciali e non solo, sul nostro territorio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa