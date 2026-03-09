A Montelupo si presenta 'Tre anime in cammino' di Antonio Degl'Innocenti

Un’indagine profonda sull’essenza dell’uomo, raccontata attraverso le vite di tre personaggi straordinari che hanno scelto di essere fedeli a se stessi prima che al successo materiale. Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 16:45, il comune di Montelupo Fiorentino ospiterà la presentazione del volume “Tre anime in cammino: maschere, codici e note” (Masso delle Fate Edizioni), opera dell’autore e giornalista Antonio Degl’Innocenti.

L’evento, organizzato da AUSER Montelupo Fiorentino in collaborazione con la casa editrice Masso delle Fate, si terrà in Piazza dell’Unione Europea, 31.

Il Libro: Tre vite, un’unica ricerca di autenticità Il saggio di Degl’Innocenti si sviluppa attorno a un concetto cardine: la valutazione dell’individuo non per ciò che possiede, ma per ciò che è. Questa filosofia prende vita attraverso le biografie di tre figure iconiche del Novecento:

· Aldo Berti: attore di spicco del cinema western che, all'apice del successo, abbandonò le scene per una ricerca spirituale, frequentando intellettuali del calibro di Dario Bellezza e Gabriella Ferri.

· Guido Brogelli: fiorentino dalla vita avventurosa, archeologo e aviatore negli Stati Uniti, che conobbe il carcere con l’accusa di spionaggio insieme a Julius Rosenberg.

· Bruno Tosi: il veneziano che legò il suo nome a quello di Maria Callas e alla rinascita culturale di Venezia attraverso il premio “Una vita per la musica”.

Il volume si arricchisce inoltre di una preziosa testimonianza inedita della celebre soprano Rajna Kabaivanska.

Il programma dell’incontro La presentazione sarà introdotta da Silvano Salvadori, che guiderà il pubblico nell’universo tematico del libro. Interverranno per approfondire i contenuti dell’opera:

· Annalisa Nozzoli, Presidente AUSER Montelupo F.no;

· Veronica Boldi, in rappresentanza di Masso delle Fate Edizioni.

Sarà presente l’autore, Antonio Degl’Innocenti, per dialogare con i presenti e raccontare la genesi di questo intreccio narrativo che celebra il coraggio dell’anticonformismo e la coerenza interiore.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere su temi universali come la libertà e la passione, motori indispensabili dell'esistenza umana.

INFO E DETTAGLI

· Cosa: Presentazione del libro “Tre anime in cammino” di Antonio Degl’Innocenti

· Quando: Mercoledì 11 marzo 2026, ore 16:45

· Dove: AUSER, Piazza dell’Unione Europea 31, Montelupo Fiorentino (FI)

· Ingresso libero

