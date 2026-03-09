Al Culturale Cineclub Empolese 'Un film fatto per Bene (2025)'

Il CULTURALE Cineclub Empolese prosegue la rassegna di marzo con Un film fatto per Bene (2025), presentato in anteprima all'82ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Le riprese di un film dedicato a Carmelo Bene precipitano presto nel caos: ritardi, incidenti sul set e tensioni con la produzione portano il progetto a essere interrotto. Il regista Franco Maresco accusa i produttori di “filmicidio” e scompare improvvisamente, lasciando dietro di sé solo frammenti di un’opera incompiuta. Un film fatto per Bene è un mockumentary corrosivo sul fallimento e sull’ossessione artistica, un’indagine ironica e disperata sul senso stesso di fare cinema oggi e sull’eredità iconoclasta di Carmelo Bene.

La proiezione si terrà alle ore 21:15 presso il Cinema Teatro Excelsior, in Via Ridolfi 75, Empoli (FI).

Fonte: Ufficio Stampa

