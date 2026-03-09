All'Università per Stranieri di Siena al via il corso di alta formazione "Teorie queer e traduzione transculturale"

Corso di alta formazione "Teorie queer e traduzione transculturale", Università per Stranieri di Siena, dal 23 marzo al 12 maggio 2026. Il corso, organizzato dal Centro CLASS dell’ateneo, propone di esplorare le intersezioni tra teoria queer, archivi, memoria collettiva, pratiche traduttive e formazione all’affettività e sessualità attraverso una serie di incontri seminariali che uniscono studio teorico, riflessione critica e pratiche laboratoriali. Partendo dall’assunto che il pensiero queer e transfemminista non costituiscano semplici categorie interpretative, ma processi dinamici di ridefinizione delle soggettività e delle pratiche sociali e culturali, il percorso indaga come queste soggettività abbiano influenzato il linguaggio, la scrittura, l’archiviazione e la trasmissione dei saperi. Attraverso l’analisi di testi, narrazioni e le loro traduzioni linguistiche e transculturali, il corso esplorerà come la teoria queer e le pratiche transfemministe abbiano trasformato le modalità di rappresentazione, traduzione e memoria. Il percorso – unico in Italia - si articola in sei moduli, ciascuno pensato come spazio dialogico tra ricerca accademica, attivismo e pratiche socioculturali.

Il ciclo accoglierà seminari e laboratori tenuti da studiosə e attivistə: Giuseppe Balirano (Università “L’Orientale” di Napoli), Elena Di Giovanni (Università di Macerata), Selby Wynn Schwartz (Visiting Fellow, Unistrasi), Serena Guarracino (Università dell’Aquila), Virginia GG Niri (ricercatorə indipendente), Giulia Sbaffi (University of Stirling), Nicoletta Vettori (Università di Siena), Samuele Grassi (Università di Firenze/Monash University), Graziana Marziliano (Università del Piemonte Orientale), Mirco Zanaboni (IREOS e Azione Gay e Lesbica Firenze), Valentina Amenta (Unistrasi), Luca Locati Luciani (Centro di Documentazione Aldo Mieli, Carrara), Anna Cadoni (Unistrasi), Dora Renna (Unistrasi), Natascia Maesi (Presidente Arcigay), Eleonora Pinzuti (Università di Siena). La responsabile scientifica è la prof. Silvia Antosa, direttrice del Centro CLASS dell’Università per Stranieri di Siena.

Il corso è aperto anche a studenti/esse e dottorandi/e di altri Atenei e a partecipanti esterni ed è gratuito. Le lezioni e i laboratori avranno luogo sia in presenza presso l’Ateneo sia online in modalità sincrona e asincrona sulle piattaforme Zoom e Moodle.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi compilando il seguente modulo: https://tinyurl.com/44c3cu47 entro il 22 marzo. I/le partecipanti ammessi/e riceveranno istruzioni per il pagamento dell’imposta di bollo virtuale di € 16,00. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ulteriori informazioni e il programma dettagliato a questa pagina. Info: silvia.antosa@unistrasi.it; class@unistrasi.it.

Fonte: Università per Stranieri di Siena - Ufficio stampa

