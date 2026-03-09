L'autonomia si impara ai fornelli: il laboratorio "Oggi cucino io" al via a Empoli

Non è solo un corso di ricette, ma un percorso verso l’autodeterminazione. Mercoledì 18 marzo 2026 prenderà il via a Empoli “Oggi cucino io”, un’iniziativa della Cooperativa Colori dedicata allo sviluppo dell’autonomia attraverso l’arte culinaria, un nuovo ciclo dopo il successo dei precedenti già svolti.

Il laboratorio nasce dalla consapevolezza che il rapporto con il cibo è uno dei pilastri della vita indipendente. Saper scegliere le materie prime, preparare un pasto in sicurezza e conservare correttamente gli alimenti sono competenze fondamentali che impattano direttamente sulla qualità della vita quotidiana.

Il laboratorio non sarà solo teorico, ma fortemente pratico. Le sessioni saranno guidate dall’esperta Tiziana Fabiani, la cui competenza tecnica sarà affiancata da un operatore qualificato della Cooperativa Colori. Questa sinergia garantisce un ambiente di apprendimento protetto, stimolante e attento alle esigenze di ogni singolo partecipante.

Gli incontri si terranno tutti i mercoledì pomeriggio, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la sede della Cooperativa Colori in Via Barzino n. 1, ad Empoli.

Il laboratorio è aperto a tutti e avrà inizio al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. Il percorso punta a creare un piccolo gruppo di lavoro dove la creatività possa fluire libera, trasformando ogni partecipante nel protagonista della propria tavola.

Ci si può iscrivere fino al 15 Marzo chiamando lo Sportello Sociale al numero 0571 982240 o scrivendo a sportello@cooperativacolori.it

Fonte: Cooperativa Colori