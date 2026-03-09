Brogi & Collitorti annuncia l'ingresso del brand Geely: due i modelli protagonisti

Nuovo brand per Brogi & Collitorti, che annuncia ufficialmente l'ingresso del marchio Geely: "Completiamo un'offerta che era già importante, proponendo un prodotto premium ma accessibile. Premium non tanto con l'idea del lusso ma su sicurezza e qualità, dall'assemblaggio, materiali e tecnologia". Così Emilio Benassi, responsabile commerciale Brogi & Collitorti e Luigi Oliverio brand manager Brogi & Collitorti per Geely hanno presentato ai microfoni di Radio Lady 97.7 l'arrivo del marchio nel gruppo affermato in Toscana, presente con sette sedi a Empoli, Pontedera, Pisa, Grosseto, Livorno, Pistoia e in Versilia.

Una novità per la società che conta oltre vent'anni di attività, pronta a presentare sul territorio in particolare due delle auto di casa Geely, nel segno della sicurezza, del design, del comfort e dell'avanguardia: il suv elettrico EX5 e la Starray EM-i Super Hybrid.

I due modelli Geely da Brogi & Collitorti

"Geely è uno dei maggiori costruttori d'auto in Cina e nel mondo, stabilmente tra i primi dieci marchi più importanti a livello mondiale" spiega Benassi. "Nato negli anni '80, è stato il primo marchio cinese ad affacciarsi in Europa nel 2010. Dall'acquisizione di Volvo ha proseguito con altri brand conosciuti, e ad oggi è titolare di marchi come Smart, Lotus e altri" dice Oliverio. "Il gruppo non solo cerca di portare le macchine di lusso ad un pubblico maggiore, ma è anche molto attento all’abitabilità della vettura, all’ambiente e alla sicurezza stessa del passeggero". Entrambe le auto hanno infatti conseguito, prosegue il brand manager, le cinque stelle Euro Ncap sul livello di sicurezza della vettura, "si tratta del massimo punteggio. Un segmento alto a un prezzo accessibile".

E la sicurezza, precisa Benassi, "riguarda anche il pacco di batterie" in particolare sull'EX5 totalmente elettrico. Dalla descrizione delle caratteristiche della casa automobilistica, EX5 ha un'autonomia fino a 430 chilometri, sistema di ricarica da 11 kW con possibilità di ricarica rapida da 100 kW in corrente continua (dal 30% all'80% in circa 20 minuti).

"Il modello Starray è invece un ibrido plug-in. La macchina viaggia 85 chilometri dichiarati in elettrico con possibilità di ricarica e quando non va in elettrico va comunque in ibrido, sfrutta il motore elettrico e il motore a benzina per consumare meno. Permette medie intorno ai 18 km con un litro" e fino a 943 chilometri di autonomia combinata.

I punti di forza delle auto, spiega ancora Oliverio, "sono l'abitabilità, hanno ampi spazi, buon bagagliaio e quindi una buona capacità di carico. Sono vetture che vanno provate, solo toccandole con mano si vede l’effettiva novità che Geely sta portando in Italia su questi due prodotti. La cosa più importante è che sono macchine sicure, altrimenti non avrebbero ottenuto questi riconoscimenti". Inoltre sono "vetture connesse, "intelligenti", hanno una serie di sistemi di sicurezza all’avanguardia che ormai ci assistono nelle varie manovre nella guida di tutti i giorni".

"Brogi & Collitorti cresce": prove di Geely al via per i clienti

Con il nuovo marchio, Brogi & Collitorti cresce ancora: "Siamo soddisfatti - aggiunge il responsabile commerciale Benassi - in queste vetture ci crediamo in maniera particolare". Clienti e curiosi potranno già conoscere i due modelli: "Stiamo predisponendo una serie di eventi, sicuramente faremo provare le auto ai clienti che lo vorranno. Siamo disponibili, basta solo contattarci per prendere appuntamento con i nostri consulenti".

E per conoscere Geely, le concessionarie Brogi & Collitorti di riferimento saranno in particolare le sedi di Empoli e Grosseto. Presto nuovi aggiornamenti "dai lanci via social e di comunicazione" per la prova delle auto, aggiunge Oliverio, oltre ad altri eventi, "saremo in esposizione anche in alcuni centri commerciali, compreso Empoli".

Brogi & Collitorti a Empoli si trova in via di Bronciana, 4, telefono 057194581

Sul sito web tutte le altre sedi e informazioni