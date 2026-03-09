Castelfranco di Sotto verso la candidatura a 'Città Toscana dello Sport'

Sopralluogo del vicepresidente del consiglio regionale Diego Petrucci e del sindaco Fabio Mini questa mattina al campo sportivo Osvaldo Martini, per prendere visione delle condizioni della pista di atletica, che presto sarà oggetto di una completa ristrutturazione grazie ai 300mila euro di fondi stanziati nell'ultimo bilancio della regione Toscana per questo impianto grazie all'interessamento del vicepresidente Petrucci.

Una pista che sconta anni di trascuratezza da parte delle precedenti amministrazioni e che, come hanno riferito i vertici della Podistica Castelfranchese, crea problemi anche durante gli allenamenti. E pensare che la società ha tra i suoi iscritti atleti che competono a livello nazionale con ottimi risultati.

Durante il sopralluogo Petrucci non ha parlato solo di atletica, ma ha notato che Castelfranco ha una ricchezza di società sportive che va valorizzata e per questo ha manifestato la volontà di proporre la candidatura di Castelfranco di Sotto a città Toscana dello sport.

“Dopo aver riscontrato personalmente lo stato di assoluto abbandono in cui versava la pista di atletica — un’eredità lasciata dalle passate amministrazioni del Partito Democratico — con il sindaco Mini durante la campagna elettorale del 2024 abbiamo preso l'impegno con i cittadini di Castelfranco di Sotto di rifare la pista d’atletica dello stadio cittadino”.

“Grazie a un’istanza presentata da noi, l’ultimo bilancio della Regione Toscana ha stanziato 300.000 euro per il rifacimento totale dell'impianto. Si tratta di soldi pubblici, che non sono né di Giani, né del Pdm nè di Fratelli d'Italia; stupisce che qualcuno che non ha contribuito in alcun modo a far arrivare queste risorse voglia metterci il cappello. Da oggi inizia “tutta un’altra storia” per lo sport di Castelfranco: i fondi sono realtà e la pista potrà finalmente tornare a essere il fiore all'occhiello che la comunità merita. Ma il nostro impegno per lo sport castelfranchese non finisce qui, infatti considerando l’incredibile storia agonistica del Comune soprattutto nell’ambito dell’atletica e poi il numero di impianti sportivi presenti sul territorio, le numerose associazioni e società sportive attive e il numero di atleti di ogni età, chiederò al Presidente Giani di prendere in considerazione la candidatura di Castelfranco di Sotto a 'Città toscana dello Sport'” è quanto dichiarato in conferenza stampa dal vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci.

Mini ha invece spiegato: “Con la Podistica castelfranchese e con il vicepresidente Petrucci abbiamo visionato questa pista di atletica e riscontrato che ormai è completamente inutilizzabile per qualunque gara di qualunque livello, come sapevamo fin dalla campagna elettorale. A primavera 2024, durante la “competizione” per le elezioni comunali infatti avevamo preso l'impegno con i castelfranchesi di risistemare questo impianto perché c'era l'idea di ridare slancio al valore che hanno i nostri atleti e fra tutti i progetti che avevamo preso in esame c'era anche la pista d'atletica. Un impegno che abbiamo mantenuto. Ci siamo rivolti al consiglio regionale tramite il vicepresidente Diego Petrucci, che ha portato in regione Toscana l'istanza per rifare la pista di atletica e abbiamo ottenuto quei 300mila euro di finanziamenti che serviranno per ristrutturarla. Porteremo nuovamente in auge l'atletica di Castelfranco e grazie alla nuova struttura sportiva e riporteremo finalmente ai livelli a cui eravamo abituati i nostri atleti, ricordando che ne abbiamo molti che competono anche a livello nazionale”.

Al sopralluogo era presente anche l'assessore allo sport Davide Bartoli, che spiegato: “Dopo le elezioni cominciammo subito a cercare di capire cosa si poteva fare per questo impianto. Da lì ha preso il via quello che era il nostro impegno per la riqualificazione di tutte le strutture, perché come notava il vicepresidente regionale Petrucci sono il fiore all'occhiello di questo comprensorio, non solo del Comune di Castelfranco di Sotto. Questo indirizzo è stato recepito e portato avanti anche dai nostri uffici comunali che stanno redigendo le pratiche per la riqualificazione delle strutture sportive a cominciare dalla pista di atletica. Questa pista infatti per l'incuria che si è protratta negli anni ha bisogno di un intervento più impegnativo. Siamo felici che il vicepresidente Petrucci abbia preso in considerazione la nostra istanza, un interessamento che è stato fondamentale per la partenza di questo percorso e speriamo sia il primo di una lunga serie”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa