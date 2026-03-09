Centinaia di musici e sbandieratori da tutta Italia a Cerreto Guidi per il 15esimo torneo

Un Palazzetto dello Sport gremito di spettatori, ha assistito alla XV edizione del Torneo indoor “Città di Cerreto Guidi” Musici e Sbandieratori.

Circa 300 i partecipanti giunti da numerose parti d’Italia. In particolare 12 i gruppi che per l’intera giornata si sono cimentati nelle gare giovanili ed assoluti. Si tratta di: Gioco della Torre (Ripa Seravezza); Alfieri del Cardinal Borghese (Artena); Megliadino San Vitale (Padova); San Paolo (Ferrara); La Madonnina (Querceta); Torri Metelliane (Cava dei Tirreni), Arquatesi (Arquà Polesine); Rione Verde (Faenza); Pozzo (Seravezza); Maestà della Battaglia (Quattro Castella); San Quirico d’Orcia; Fiamme di Caracosta (Cerreto Guidi).

Fiamme di Caracosta (Cerreto Guidi)

La manifestazione che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è organizzata dall’Associazione Storico Culturale Caracosta, in collaborazione con la Federazione Italiana Sbandieratori. Si tratta di una delle competizioni più apprezzate e seguite, a conferma della storica tradizione di Cerreto Guidi in questo settore che si lega a doppio filo al Palio del Cerro.

Il Vice Sindaco Massimo Irrati intervenendo alla cerimonia di premiazione, ha ringraziato il presidente della Contrada di Porta Caracosta Rino Sabatini per l’ottima organizzazione, riconosciuta anche da tutti i presenti e dalla giuria, sottolineando quanto sia radicata a Cerreto Guidi, la tradizione dei giochi storici.

Alfieri del Cardinal Borghese di Artena (Roma)

Lunga la lista delle categorie premiate, dagli esordienti ai Giovanissimi, dagli Under 15 fino agli Assoluti.

La coppa finale per la combinata che tiene conto dei risultati complessivi delle varie specialità, è stata vinta dagli Alfieri del Cardinal Borghese di Artena (Roma).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa