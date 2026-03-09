Fi-Pi-Li, previste chiusure di tratti e rampe. Stop anche tra San Miniato e Santa Croce

La direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto diverse chiusure di tratti e rampe della FiPiLi tra il 9 e il 13 marzo, per interventi di ripristino e per manifestazione sportiva.

Dalle ore 22 del 9 marzo alle ore 6 del 10 marzo, per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare, oltre alla chiusura dell'area di servizio situata al km 10+200 in direzione Mare.

Il 10 marzo, dalle ore 11 alle ore 13, per il passaggio della gara ciclistica "Tirreno Adriatica" sulla viabilità limitrofa alla FiPiLi, è prevista la chiusura della rampa di uscita dello svincolo di Vicarello in entrambe le direzioni e la chiusura della rampa d'uscita dello svincolo di Pisa Aurelia in direzione Mare.

Il 10, 11 e 12, sempre in orario notturno e per lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale, è prevista la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di San Miniato e Santa Croce in direzione Mare, come segue: dalle ore 22 del 10 marzo alle ore 6 del 11 marzo; dalle ore 22 del 11 marzo alle ore 6 del 12 marzo; dalle ore 22 del 12 marzo alle ore 6 del 13 marzo.

Predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

