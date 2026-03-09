Coach Cioni dopo la trasferta di Torino: "Mentalmente l'Use Rosa Scotti più bella dell'anno"

Un altro passo in classifica è fatto, un altro scontro diretto è vinto. L’Use Rosa Scotti torna dalla trasferta sul difficile campo di Torino con tanta energia in più nel serbatoio. La vittoria di sabato, seconda in campionato con le piemontesi, ha consentito alle ragazze di coach Cioni di agguantare il terzo posto della classifica e riprendere la marcia dopo il turno di sosta.

“E’ stata una partita tesa per entrambe – commenta coach Alessio Cioni – la posta in palio era importante e quindi è normale sia stato così. Direi che più che gli attacchi si sono viste le difese che entrambe le squadre hanno messo in mostra. Non a caso, numeri alla mano, sia noi che loro siamo fra le migliori del girone assieme a Selargius che andiamo ad affrontare sabato prossimo. Quando ci sono partite simili devo sempre fare i complimenti alle ragazze che non si sono mai abbattute nei momenti di difficoltà che ci sono stati. A livello mentale credo sia stata la più importante della stagione mentre, a livello di gioco, potevamo fare meglio. In qualche frangente ci siamo un po’ slegate ma nel resto della partita siamo riuscite comunque a fare il nostro gioco ed i risultati si sono visti. Stiamo crescendo ed ora la classifica ci premia. Fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe mai pensato di vederci ora al terzo posto. Quindi continuiamo a lavorare e pensiamo alle prossime due partite che sono molto importanti, Selargius fuori e Jolly Livorno in casa”.

Ecco intanto il punto sul campionato:

https://www.legabasketfemminile.it/Competition.aspx?ID=314

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa