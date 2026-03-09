Continua il tour del sindaco Londi tra le imprese di Montelupo: nuova tappa in tre aziende

Seconda tappa in questo 2026 delle visite alle aziende da parte del Sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi. Undicesimo incontro di un’iniziativa divenuta ormai un appuntamento fisso. Un’idea trasformatasi in opportunità di conoscenza, scoperta e approfondimento, l’occasione di aprire un dialogo raccontando il lavoro delle tante aziende e imprenditori che operano sul territorio montelupino. L’uscita di questo mese ha testimoniato come Montelupo Fiorentino rappresenti uno snodo importante per la vicinanza alle principali città, favorendo dunque un ottimo supporto logistico. Durante la visita alle aziende erano presenti anche Valentina Cantini e Marco Goretti, rispettivamente collaboratrice e coordinatore di CNA Empolese Valdelsa, associazione di rappresentanza dell’artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze.

Sindaco Londi in visita in tre aziende

BMB Decorline

BMB Decorline. Azienda nata nel 1985, partita da Vinci e trasferitasi successivamente a Montelupo a partire dal 2009. Si occupa di costruire arredi per gioiellerie pensati per mostrare e proteggere al meglio i gioielli esposti: dalle vetrine espositive e armadietti per i depositi, ai banchi da lavoro, scaffali e molto altro. Un vero e proprio laboratorio all’insegna dell’eccellenza artigianale, che si alterna al design sofisticato e alla sostenibilità.

Cristalensi Lampadari. Attiva sul territorio da più di 50 anni, offre una vasta e raffinata gamma di prodotti di illuminazione da interno e da esterno, con stili che variano dal classico al moderno. A disposizione uno showroom dove è possibile ammirare lampadari, plafoniere, appliques, lumi da tavolo, fari, faretti e lampade LED. L’azienda offre anche la possibilità di affidarsi a tecnici esperti per il montaggio in ambienti esterni.

Fustellificio Laika

Fustellificio Laika. Azienda nata a Montelupo negli anni settanta. Con il passare del tempo ha sempre mantenuto immutato l’oggetto sociale: la produzione artigiana di fustelle. Attività che può vantare una spiccata esperienza nel proprio settore, coprendo le esigenze del mercato come: pelletterie, calzaturifici, solettifici e confezioni.

Per i soggetti interessati a partecipare all'iniziativa si prega di inviare una mail a segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

