Controlli dei carabinieri nel Pisano: otto denunciati per alcol alla guida e porto di coltelli

Otto persone denunciate, patenti ritirate e armi sequestrate. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Pisa nel corso dell’ultima settimana, nell’ambito di una vasta operazione di monitoraggio del territorio decisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

L’attività ha riguardato in particolare la sicurezza stradale, il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e la prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio, con controlli capillari sulle principali arterie della provincia.

Durante i posti di blocco, i militari hanno individuato diversi conducenti alla guida dopo aver bevuto alcolici. A Castellina Marittima, un uomo è stato fermato con un tasso alcolemico di 0,95 g/l, superiore al limite consentito.

A Pisa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno invece sorpreso cinque automobilisti con valori compresi tra 1,00 e 1,77 g/l, con il picco massimo registrato sul Lungarno D’Annunzio. Per tutti è scattata la denuncia in stato di libertà, il ritiro immediato della patente e l’affidamento dei veicoli a persone di fiducia o a terzi.

I controlli si sono estesi anche alla prevenzione dei reati contro la persona. In via Livornese, durante la verifica di un furgone, un uomo di 45 anni è stato trovato in possesso di un coltello lungo 18 centimetri. In via Aurelia, un secondo intervento ha portato al sequestro di un coltello a serramanico di 21 centimetri, trovato addosso a un giovane.

Entrambi sono stati denunciati per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e le lame sono state poste sotto sequestro.