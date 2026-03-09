Donna di 47 anni investita da treno a Rifredi, in ospedale in codice rosso

La circolazione ferroviaria è stata sospesa per oltre un’ora nel nodo ferroviario di Firenze a causa dell’investimento di una donna lungo i binari tra le stazioni di Stazione di Firenze Rifredi e Stazione di Firenze Castello.

Secondo le prime informazioni, una donna di 47 anni si trovava sui binari quando è stata urtata da un treno in transito. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’Ospedale di Careggi.

L’incidente ha comportato l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Solo dopo il completamento delle verifiche la linea è stata riattivata gradualmente intorno alle 20:45.

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, la circolazione resta comunque rallentata. Alcuni treni vengono deviati sulla linea convenzionale, con tempi di percorrenza che possono aumentare fino a 90 minuti.

Disagi anche per il traffico ferroviario nazionale: risultano direttamente coinvolti almeno sei treni dell’Alta Velocità e un Intercity, con ritardi superiori ai 60 minuti. Possibili inoltre limitazioni di percorso e cancellazioni per diversi treni regionali.

Notizie correlate