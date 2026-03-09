Formarsi per un'università più inclusiva, equa e accessibile: al via la serie di webinar INCLUDE

Dal 31 marzo a metà giugno 2026 prende il via la INCLUDE Webinar Series – Teaching INCLUsion, Diversity and Equity , un percorso di formazione interdisciplinare promosso nell’ambito dell’Alleanza Circle U. e dedicato ai temi dell’inclusione, dell’accessibilità e dell’equità nell’istruzione superiore.

L’iniziativa è aperta a studenti, docenti e staff, con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità accademica in una riflessione condivisa e operativa su pratiche didattiche inclusive, ambienti di lavoro equi e approcci innovativi alla diversità. Ad aprire il ciclo di incontri, il 31 marzo 2026, sarà la sociolinguista italiana Vera Gheno, con una lezione dal titolo “Beyond inclusion: is coexistence possible?”. Il programma si concluderà con una Summer School in presenza all’Università di Pisa, prevista dal 6 al 10 luglio 2026, riservata a coloro che avranno seguito almeno il 75% degli incontri online. Per iscriversi c’è tempo fino al 12 aprile. Per partecipare alla lezione di Vera Gheno il termine per le iscrizioni è invece il 31 marzo. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: https://www.circle-u.eu/events/include-webinar-series-teaching-inclusion-diversity-and-equity .

Un percorso in tre ambiti tematici

La INCLUDE Webinar Series si articola in tre percorsi tematici, ciascuno pensato per rispondere a specifici ruoli e contesti professionali all’interno dell’università:

Creating Inclusive Teaching and Learning Practices , dedicata alla costruzione di pratiche didattiche inclusive (per studenti che si preparano all’insegnamento o vogliono lavorare in ambiti legati all’educazione; futuri insegnanti e assistenti didattici).

, dedicata alla costruzione di pratiche didattiche inclusive (per studenti che si preparano all’insegnamento o vogliono lavorare in ambiti legati all’educazione; futuri insegnanti e assistenti didattici). Creating Inclusive University Working and Teaching Environments , focalizzata sugli ambienti di lavoro e di insegnamento (per personale docente e personale amministrativo e tecnico coinvolto nel supporto all’apprendimento, nella formazione o nei servizi agli studenti).

, focalizzata sugli ambienti di lavoro e di insegnamento (per personale docente e personale amministrativo e tecnico coinvolto nel supporto all’apprendimento, nella formazione o nei servizi agli studenti). Fostering Inclusive Practices in Innovation , orientata all’innovazione e all’imprenditorialità in chiave inclusiva (per studenti interessati all’innovazione, all’imprenditorialità e a progetti a impatto sociale; personale accademico e amministrativo che supporta l’innovazione, l’accompagnamento alle start-up, la mobilità o l’educazione all’imprenditorialità).

Alcune sfide centrali – come la neurodiversità e il workplace bullying – saranno affrontate trasversalmente in tutti e tre i percorsi, ogni volta da una prospettiva diversa (pedagogica, istituzionale o legata all’innovazione), a testimonianza della complessità che caratterizza oggi gli ambienti accademici e professionali.

Attraverso webinar interattivi, confronto tra pari, strumenti pratici e il dialogo tra prospettive accademiche ed esperienze vissute, INCLUDE intende promuovere una cultura condivisa della partecipazione, del senso di appartenenza e della responsabilità sociale, dentro e fuori l’università.

L’apertura con Vera Gheno

Il 31 marzo 2026, sarà la sociolinguista italiana Vera Gheno ad aprire gli incontri con la keynote lecture dal titolo “Beyond inclusion: is coexistence possible?”. Nel suo intervento, Gheno proporrà una riflessione critica sul concetto stesso di inclusione. Se da un lato inclusione, diversità ed equità rappresentano parole chiave del nostro tempo e l’impegno verso una maggiore giustizia sociale e culturale, dall’altro è necessario interrogarsi sui limiti di una prospettiva che rischia di mantenere una distinzione tra “normali” e “diversi”, attribuendo ai primi il compito di includere i secondi. È possibile immaginare una società diversa, in cui le differenze non debbano essere “incluse”, ma riconosciute come parte costitutiva di una convivenza consapevole? Con questa domanda prende avvio un percorso che mira a rafforzare competenze, consapevolezze e pratiche per un’università sempre più capace di valorizzare le differenze come risorsa e non come eccezione.

Fonte: Università di Pisa