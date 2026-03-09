Giovanni Tosti trascina l'Use Computer Gross al successo contro Mens Sana Siena

Basket Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Nella galleria dei pivot empolesi figura ora anche un ragazzo di venti anni che sabato scorso, nella splendida vittoria dell’Use Computer Gross contro la capolista Mens Sana Siena, ha letteralmente trascinato la squadra con un bottino personale di 21 punti e 14 rimbalzi: Giovanni Tosti. Una carriera tutta dentro al pala Sammontana, con la consueta trafila a livello giovanile e, una volta arrivato in prima squadra, la capacità di lavorare giorno dopo giorno per farsi trovare pronto alla chiamata di coach Valentino.

Abbiamo fatto una grandissima partita – attacca – dopo la sconfitta di La Spezia era importante e per portarla a casa ci abbiamo messo davvero tutto buttando il cuore oltre l’ostacolo. Si è visto per il modo con il quale siamo sempre andati a rimbalzo e ci siamo lanciati su ogni pallone. Ce l’eravamo detti prima della gara, perché era necessario farlo per provare a pareggiare la fisicità di Siena che non è per caso al primo posto. Metterci l’anima era l’unico modo e devo dire che ci siamo riusciti al meglio”.

E’ stata una settimana nella quale ci siamo lasciati alle spalle l’incredibile sconfitta di La Spezia, un capitolo che abbiamo chiuso martedì alla ripresa concentrandoci solo sulla Mens Sana. L’abbiamo preparata bene e giocata meglio”.

E un Tosti su questi livelli? “Ho giocato abbastanza bene grazie ai compagni – aggiunge – da quando sono in prima squadra sono cresciuto tanto e questo lo devo a tutti coloro che mi hanno aiutato in queste stagioni, allenatori e giocatori. Da tutti ho imparato ed imparo ogni giorno qualcosa per continuare a crescere. Mi sento coinvolto nella squadra ma, al di là del minutaggio, mi sono sempre trovato bene con tutti ed ho sempre pensato a lavorare. Ora guardiamo avanti per proseguire in questo percorso”.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
9 Marzo 2026

Coach Cioni dopo la trasferta di Torino: "Mentalmente l'Use Rosa Scotti più bella dell'anno"

Un altro passo in classifica è fatto, un altro scontro diretto è vinto. L’Use Rosa Scotti torna dalla trasferta sul difficile campo di Torino con tanta energia in più nel [...]

Empoli
Basket
8 Marzo 2026

Impresa Use Computer Gross: travolta la capolista Mens Sana Siena 81-57

Di squadra, come maglia e valori impongono e con un pivot empolese che su questi livelli non si vedeva da anni, tanti. C’è la firma di Giovanni Tosti, dei suoi [...]

Basket
Basket
6 Marzo 2026
Diego Alpi

Diego Alpi porta l'Use Rosa Scotti al pre-mondiale

C’è anche un po’ di Use Rosa nell’aereo che stamattina è partito per il Portorico dove è in programma il torneo pre-mondiale. Nello staff della Nazionale azzurra guidato da coach [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina