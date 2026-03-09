Incidente nella galleria 'Poggio Secco' sulla SS741 bypass del Galluzzo

La strada statale 741 'By pass del Galluzzo' è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente

La strada statale 741 “By pass del Galluzzo” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente all’interno della galleria “Poggio Secco”. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento di tre persone e il ribaltamento di un’autovettura. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

