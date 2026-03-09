L'8 marzo al Del Campana Guazzesi di San Miniato: tra mimose ed emancipazione femminile

In occasione della Giornata internazionale della donna, la residenza per anziani Del Campana Guazzesi di San Miniato ha accolto la visita del Club Soroptimist Val d'Arno. La Presidente Patrizia Di Pasquale, insieme a Paola Falorni e Stella Buggiani, ha celebrato l'8 marzo con le ospiti della struttura, portando un momento di festa e riflessione sulla parità di genere.

All'iniziativa ha partecipato anche il Presidente della residenza, Emilio Bertini, che insieme alle rappresentanti del Club ha consegnato a ciascuna ospite un fiore e una mimosa, accompagnata dalla Carta di Pechino, documento simbolo della promozione dell'emancipazione femminile e della parità tra uomini e donne.

Tutto il personale e gli ospiti della struttura hanno espresso il loro ringraziamento per la visita e per il gradito pensiero.

