Monterotondo Marittimo: parto imminente e la bambina nasce in ambulanza

Attualità Monterotondo Marittimo
Condividi su:
Leggi su mobile

Alle 11 di stamani è venuta alla luce Diara, collaborazione fra equipaggio del 118 e la Ginecologia di Grosseto

Questa mattina, poco dopo le ore 11, una bambina è nata mentre l’equipaggio del 118 stava trasportando la madre all’ospedale di Grosseto. La chiamata al Numero unico d’emergenza 112 è arrivata dalla madre a cui si erano rotte le acque. Diara, questo il nome della piccola, è venuta alla luce in ambulanza grazie all’assistenza del personale infermieristico e di soccorso presente sull’India dell’Anpas di Massa Marittima. L’équipe si è recata all’abitazione della famiglia poco prima delle 11 ed è ripartita alla volta dell’ospedale Misericordia. Dopo pochi minuti è stato constatato il parto imminente e a quel punto il mezzo di soccorso si è fermato per garantire la migliore assistenza».

La piccola, del peso di 3,46 Kg, si è subito attaccata al seno della madre, Maty. Entrambe sono risultate in buone condizioni, il mezzo è quindi ripartito per affidarle alle cure del personale della Uoc Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Grosseto, dove resteranno il tempo necessario prima della dimissione. In mattinata sono state raggiunte dal babbo, Mendy. Per la famiglia si tratta del terzo figlio.

L’episodio conferma l’efficacia della rete dell’emergenza-urgenza della Asl Toscana sud est, la capacità di intervento dell’equipaggio del 118 composta da infermiera, volontario, autista e la collaborazione con il reparto di Ginecologia Ostetricia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Gennaio 2026

Dall'estero comprano casa in Toscana: numeri alti per Lunigiana e Argentario

La Toscana si conferma anche nel 2025 la prima regione italiana per numero di richieste immobiliari provenienti dall’estero, mantenendo il ruolo di principale punto di riferimento per chi sogna una [...]

Toscana
Attualità
21 Gennaio 2026

Cresce l'immigrazione: in Toscana risiedono 440mila stranieri, +3.7% rispetto al 2023

La popolazione straniera in Toscana continua a crescere e nel 2024 raggiunge quota 439.789 residenti, contro i 424.066 dell’anno precedente (qua quelli del 2035). Si tratta di un aumento del [...]

Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025

Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]



Tutte le notizie di Monterotondo Marittimo

<< Indietro

torna a inizio pagina