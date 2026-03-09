Ospedale San Jacopo, musica e poesia per celebrare l’universo femminile

Sanità Pistoia
L’ospedale San Jacopo celebra la Donna con un pomeriggio dedicato alla musica, alla poesia e alla riflessione sull’universo femminile

L’ospedale San Jacopo di Pistoia celebra la Donna con un pomeriggio dedicato alla musica, alla poesia e alla riflessione sull’universo femminile. Venerdì 13 marzo alle ore 15.30, nella hall del presidio, si terrà l’evento “Ninna Nanna per Me”, promosso dalla scuola di musica “Il Giardino delle Note” di Margine Coperta in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Massa e Cozzile.

L’iniziativa propone un percorso artistico che intreccia musica cantautorale, canti popolari e letture poetiche, offrendo al pubblico un momento di condivisione e ascolto aperto alla cittadinanza. Al centro di questo scenario particolarmente suggestivo sarà il pianoforte donato e collocato nella hall dell’ospedale, simbolo  del percorso di umanizzazione delle cure, capace di trasformare uno spazio di passaggio in un luogo di incontro e partecipazione.

Protagonisti dell’appuntamento saranno i cantanti del coro “Canta che ti passa”, diretto da Sandra Cecchi, che accompagnerà l’esibizione al pianoforte e all’organetto. Interverranno inoltre Marco Lupetti alla chitarra, Cinzia Melosi al flauto traverso e Simona Chiesi per le letture.

“Nella cornice delle iniziative per la Festa delle Donne – sottolinea la direttrice sanitaria di presidio, dott.ssa Lucilla Di Renzo - abbiamo pensato di offrire alla cittadinanza e al personale un pomeriggio di condivisione per rendere omaggio all’universo femminile attraverso il linguaggio universale della musica. Ringrazio tutti i protagonisti che hanno reso possibile questa iniziativa aperta ai cittadini affinché l’ospedale non sia solo un luogo di cura, ma anche di riflessione e partecipazione”.

Fonte: Ausl Toscana Centro

