Paola Minaccioni al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Prosegue la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che si appresta ad ospitare “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”.

L’appuntamento è fissato per Giovedì 12 Marzo alle ore 21,00; sul palco, per la regia di Cristina Spina, la brava Paola Minaccioni.

La commedia vede protagoniste tre donne impegnate nel settore dell’abbigliamento vintage. Donne che lottano per la propria sopravvivenza, in un confronto continuo con la solitudine e le difficoltà di invecchiare. La pièce teatrale si immerge nelle profondità dell’esperienza femminile contemporanea, offrendo uno sguardo tanto esilarante quanto toccante sulle sfide quotidiane affrontate dalle protagoniste.

La scrittura incisiva di Julia May Jonas brilla nell’equilibrio perfetto tra momenti di disperazione e improvvisi scoppi di ilarità. I dialoghi serrati e le dinamiche che si sviluppano costituiscono un’acuta osservazione sociale, rivelando la complessità delle relazioni interpersonali, delle emozioni contrastanti e dei sogni che animano i personaggi.

La stagione di prosa del Teatro del Popolo si concluderà Venerdì 27 Marzo alle ore 21,00, con la danza e con un imperdibile “Romeo e Giulietta”.

Giovedì 12 Marzo ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

LE STRAVAGANTI DIS-AVVENTURE DI KIM SPARROW

di Julia May Jonas (traduzione Marta Salaroli)

con Paola Minaccioni, Monica Nappo, Valentina Spaletta Tavella

Regia: Cristina Spina

Co-Produzione: Gli Ipocriti Melina Balsamo e TSV-Teatro Stabile del Veneto

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino