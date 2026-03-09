Pisa centro storico: al via il progetto del Comune per rilanciare il commercio di prossimità

È questo l’obiettivo del Comune di Pisa che nei giorni scorsi ha avviato un’indagine di mercato per individuare soggetti qualificati che possano affiancare l’Amministrazione nella definizione di un progetto di rigenerazione urbana dedicato al centro storico.

L’iniziativa è finalizzata a valorizzare il tessuto commerciale locale e a rafforzare il ruolo delle attività di prossimità, elemento fondamentale per la vitalità e l’attrattività dell’area. Il progetto punta inoltre a migliorare la fruizione degli spazi pubblici e a rendere il centro storico più accogliente per residenti, attività economiche e visitatori.

Il lavoro consentirà al Comune di elaborare un piano strategico per lo sviluppo della zona, che porterà successivamente anche alla predisposizione di uno specifico regolamento comunale.

“Accanto al Regolamento volto a tutelare le botteghe storiche - dichiara l’assessore al commercio del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini - per cui si è avviata la fase di concertazione, vogliamo giungere ad un’analisi approfondita dei fronti commerciali presenti nel tessuto cittadino per arrivare a un piano strategico di rilancio del commercio, a cui seguirà la redazione di un Regolamento specifico delle varie aree per consentire nuove aperture sulla base di parametri di qualità”.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate