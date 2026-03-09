Plures protagonista a Didacta: laboratori e progetti tra sostenibilità ambientale e IA

Oltre 50.000 studenti coinvolti nelle attività didattiche promosse insieme a Estra e Publiacqua
Dalla gestione dei rifiuti all’energia, dall’acqua all’innovazione tecnologica: i grandi temi della sostenibilità entrano nelle aule scolastiche. È con questo obiettivo che Plures, Estra e Publiacqua partecipano insieme a Fiera Didacta Italia 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato al mondo della scuola e della formazione, in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze.
La multiutility toscana sarà presente anche quest’anno con uno stand condiviso all’interno dei Padiglione Ghiaie e con un programma di incontri e laboratori rivolti a docenti e operatori del mondo della scuola per approfondire il rapporto tra educazione, sostenibilità ambientale e innovazione. Le attività didattiche promosse dalle tre aziende hanno complessivamente coinvolto, solo nell’ultimo anno, oltre 50.000 studenti, attraverso percorsi educativi, laboratori e progetti dedicati ai temi dell’energia, dell’acqua, dell’economia circolare e della gestione sostenibile delle risorse.
Tra gli appuntamenti in programma l’incontro “Intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale”, promosso da Plures Alia, con Domenico Scamardella, direttore Progettazione e Trasformazione, e
Roberto Marseglia, responsabile Innovazione e Ricerca, dedicato al ruolo delle nuove tecnologie nella gestione dei servizi ambientali e nello sviluppo di città sempre più intelligenti e sostenibili.
Nel corso della giornata spazio anche a un confronto sul ruolo dell’educazione ambientale nelle scuole con la partecipazione dei presidenti delle tre aziende: Lorenzo Perra (Plures Alia),
Francesco Macrì (Estra) e Nicola Perini (Publiacqua).
Estra porterà a Didacta i propri progetti dedicati al rapporto tra energia, scuola e formazione, con incontri sulle professioni del futuro e sul ruolo dell’energia nello sviluppo sostenibile delle comunità. Accanto ai temi energetici, l’azienda presenterà anche alcune iniziative rivolte ai giovani che, attraverso sport, cultura e percorsi partecipativi, promuovono valori come rispetto,
inclusione e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra scuola, territorio e comunità.
Publiacqua presenterà invece le proprie iniziative educative dedicate alla conoscenza e alla tutela della risorsa idrica, tra cui il volume didattico “Chiare, fresche, dolci… le nostre acque” e i percorsi
di visita virtuale e didattica agli impianti dell’acquedotto.
Tra le iniziative rivolte agli insegnanti anche “Visioni materiche: educare lo sguardo attraverso i materiali di scarto”, laboratorio realizzato insieme al Centro ReMida di Borgo San Lorenzo, che
propone nuove modalità didattiche per affrontare i temi del riuso creativo e dell’economia circolare a partire dai materiali di recupero.
La partecipazione a Didacta rappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo tra il mondo della scuola e le aziende dei servizi pubblici locali, impegnate ogni giorno nella gestione sostenibile
delle risorse e nella promozione di una maggiore consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni.
Programma degli incontri - Giovedì 12 marzo – Sala dell’Arco (E3)
Ore 9.30 – 10.20
Metodologia Ecosteam, uno strumento di dialogo tra aziende di servizio pubblico e scuole
Interventi di Francesca Ugolini (CNR IBE) e Serena Di Grazia (Associazione Maieutikè)
Ore 10.30 – 11.20
Intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale con Plures Alia
Intervengono Domenico Scamardella, Direttore Progettazione e Trasformazione, e Roberto Marseglia,
Responsabile Innovazione e Ricerca
Ore 11.30 – 12.20
Educazione ambientale ed economia circolare
Con Lorenzo Perra (presidente Plures Alia), Francesco Macrì (presidente esecutivo Estra) e Nicola Perini
(presidente Publiacqua)
Ore 12.30 – 13.20
Visioni materiche: educare lo sguardo attraverso i materiali di scarto
Laboratorio con Serena Pinzani, direttrice Centro ReMida Borgo San Lorenzo
Ore 13.30 – 14.20
Estra: la nostra energia per costruire le professioni di domani
Relatori: Iliana Alessandria e Nicolò Sidoti (La Fabbrica). Modera Giuseppe Rubechi, responsabile
Sustainability Estra
Ore 14.30 – 15.20
Energia per lo sport, valore per la comunità: l’impegno sociale di Estra
Con Andrea Cerato (Sg Plus) e Luca Scassa. Modera Giuseppe Rubechi
Ore 15.30 – 16.20
Molto più di un libro: Chiare, fresche, dolci… le nostre acque
Presentazione del libro didattico di Publiacqua
Ore 16.30 – 17.20
Presentazione della piattaforma digitale Alia per le scuole
Ore 17.30 – 18.20
Tour virtuali e percorsi per tutte le età – l’offerta didattica di Publiacqua
Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro