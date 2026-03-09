Plures protagonista a Didacta: laboratori e progetti tra sostenibilità ambientale e IA

Dalla gestione dei rifiuti all’energia, dall’acqua all’innovazione tecnologica: i grandi temi della sostenibilità entrano nelle aule scolastiche. È con questo obiettivo che Plures, Estra e Publiacqua partecipano insieme a Fiera Didacta Italia 2026, il principale appuntamento nazionale dedicato al mondo della scuola e della formazione, in programma dall’11 al 13 marzo alla Fortezza da Basso di Firenze.

La multiutility toscana sarà presente anche quest’anno con uno stand condiviso all’interno dei Padiglione Ghiaie e con un programma di incontri e laboratori rivolti a docenti e operatori del mondo della scuola per approfondire il rapporto tra educazione, sostenibilità ambientale e innovazione. Le attività didattiche promosse dalle tre aziende hanno complessivamente coinvolto, solo nell’ultimo anno, oltre 50.000 studenti, attraverso percorsi educativi, laboratori e progetti dedicati ai temi dell’energia, dell’acqua, dell’economia circolare e della gestione sostenibile delle risorse.

Tra gli appuntamenti in programma l’incontro “Intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale”, promosso da Plures Alia, con Domenico Scamardella, direttore Progettazione e Trasformazione, e

Roberto Marseglia, responsabile Innovazione e Ricerca, dedicato al ruolo delle nuove tecnologie nella gestione dei servizi ambientali e nello sviluppo di città sempre più intelligenti e sostenibili.

Nel corso della giornata spazio anche a un confronto sul ruolo dell’educazione ambientale nelle scuole con la partecipazione dei presidenti delle tre aziende: Lorenzo Perra (Plures Alia),

Francesco Macrì (Estra) e Nicola Perini (Publiacqua).

Estra porterà a Didacta i propri progetti dedicati al rapporto tra energia, scuola e formazione, con incontri sulle professioni del futuro e sul ruolo dell’energia nello sviluppo sostenibile delle comunità. Accanto ai temi energetici, l’azienda presenterà anche alcune iniziative rivolte ai giovani che, attraverso sport, cultura e percorsi partecipativi, promuovono valori come rispetto,

inclusione e cittadinanza attiva, rafforzando il legame tra scuola, territorio e comunità.

Publiacqua presenterà invece le proprie iniziative educative dedicate alla conoscenza e alla tutela della risorsa idrica, tra cui il volume didattico “Chiare, fresche, dolci… le nostre acque” e i percorsi

di visita virtuale e didattica agli impianti dell’acquedotto.

Tra le iniziative rivolte agli insegnanti anche “Visioni materiche: educare lo sguardo attraverso i materiali di scarto”, laboratorio realizzato insieme al Centro ReMida di Borgo San Lorenzo, che

propone nuove modalità didattiche per affrontare i temi del riuso creativo e dell’economia circolare a partire dai materiali di recupero.

La partecipazione a Didacta rappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo tra il mondo della scuola e le aziende dei servizi pubblici locali, impegnate ogni giorno nella gestione sostenibile

delle risorse e nella promozione di una maggiore consapevolezza ambientale tra le nuove generazioni.

Programma degli incontri - Giovedì 12 marzo – Sala dell’Arco (E3)

Ore 9.30 – 10.20

Metodologia Ecosteam, uno strumento di dialogo tra aziende di servizio pubblico e scuole

Interventi di Francesca Ugolini (CNR IBE) e Serena Di Grazia (Associazione Maieutikè)

Ore 10.30 – 11.20

Intelligenza artificiale e sostenibilità ambientale con Plures Alia

Intervengono Domenico Scamardella, Direttore Progettazione e Trasformazione, e Roberto Marseglia,

Responsabile Innovazione e Ricerca

Ore 11.30 – 12.20

Educazione ambientale ed economia circolare

Con Lorenzo Perra (presidente Plures Alia), Francesco Macrì (presidente esecutivo Estra) e Nicola Perini

(presidente Publiacqua)

Ore 12.30 – 13.20

Visioni materiche: educare lo sguardo attraverso i materiali di scarto

Laboratorio con Serena Pinzani, direttrice Centro ReMida Borgo San Lorenzo

Ore 13.30 – 14.20

Estra: la nostra energia per costruire le professioni di domani

Relatori: Iliana Alessandria e Nicolò Sidoti (La Fabbrica). Modera Giuseppe Rubechi, responsabile

Sustainability Estra

Ore 14.30 – 15.20

Energia per lo sport, valore per la comunità: l’impegno sociale di Estra

Con Andrea Cerato (Sg Plus) e Luca Scassa. Modera Giuseppe Rubechi

Ore 15.30 – 16.20

Molto più di un libro: Chiare, fresche, dolci… le nostre acque

Presentazione del libro didattico di Publiacqua

Ore 16.30 – 17.20

Presentazione della piattaforma digitale Alia per le scuole

Ore 17.30 – 18.20

Tour virtuali e percorsi per tutte le età – l’offerta didattica di Publiacqua

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

