POC Santa Croce, l'Amministrazione incontra i proprietari degli 'ambiti urbani degradati'

L’amministrazione comunale per favorire la massima diffusione delle iniziative di partecipazione legate al nuovo piano operativo comunale (Poc), il cui avvio del procedimento è stato deliberato nel novembre scorso, invita gli interessati a partecipare agli incontri dedicati.

Il sindaco Roberto Giannoni insieme alla dirigente dell’ufficio gestione territorio, l'architetto Paola Bucci avrà il piacere di condividere le tematiche inerenti il recupero degli ambiti urbani degradati (ex aree produttive ) con i proprietari o gli aventi titolo ad interessarsi, in un incontro previsto per martedì 17 marzo nella sala del consiglio comunale alle 15.

Successivamente sempre nella sala consiliare mercoledì 18 marzo alle 9,30 avrà luogo un incontro inerente le aree produttive per confrontarsi con gli operatori presenti sul territorio al fine di favorire un interscambio di informazioni circa i contenuti e le strategie del futuro POC.

“Questa amministrazione - dice il Sindaco Giannoni - vuole confrontarsi apertamente con le parti coinvolte nel piano operativo, al fine di favorire nell’interesse pubblico, sia il riordino e l’ottimizzazione dei vecchi contenitori conciari, che la messa a punto di strategie di pianificazione urbana condivise e sostenibili. Auspico, - conclude il primo cittadino - la massima partecipazione agli incontri in modo che si crei uno scambio di informazioni utili alla futura gestione del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

