A Prato un nuovo sportello multilingue contro sfruttamento e caporalato

Presso l'ispettorato territoriale di Prato-Pistoia, nella sede di via Valentini 10, è operativo uno sportello multilingue dedicato ai lavoratori stranieri che necessitino di informazioni o assistenza in materia di lavoro.

Il servizio, rivolto in particolare a chi è vittima di sfruttamento o caporalato, raccoglie segnalazioni e denunce su casi di occupazione irregolare, mancata corresponsione dei salari previsti dalla contrattazione collettiva e inosservanza degli obblighi contributivi.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con i mediatori culturali dell'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) nell'ambito del progetto ALT Caporalato T.R.E., con co-finanziamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

Presso lo sportello, accessibile su appuntamento, sono disponibili mediatori culturali di lingua urdu e cinese. Per fissare un incontro, è possibile contattare il numero 0574 1586530.

Il servizio è attivo presso la sede di via Valentini 10, 4° piano, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

