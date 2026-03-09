'Prevenzione è salute': sensibilizzazione e screening domani a Firenze

Piazza della Repubblica

La campagna nazionale, patrocinata anche da Opi Firenze-Pistoia, si svolgerà in piazza della Repubblica

La prevenzione è al centro dell’iniziativa in programma domani, martedì 10 marzo, dalle ore 9 alle 18, a Firenze, in piazza della Repubblica. Prevenzione è salute”, questo il titolo dell’iniziativa, farà tappa in altre città d’Italia fino ad aprile, puntando a diffondere la cultura della prevenzione, favorendo diagnosi precoci, accesso tempestivo alle cure e migliore qualità della vita.

Il progetto, volto alla sensibilizzazione, all’educazione e allo screening, è patrocinato da Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) e, relativamente a Firenze, anche dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia.

«L’educazione alla prevenzione è fondamentale e perseguirla è uno dei compiti degli infermieri – commenta David Nucci, presidente di Opi Firenze-Pistoia -, che ricoprono un ruolo chiave nell’educazione sanitaria e nella promozione di stili di vita sani».

Nell’occasione, per l’ambito cardiovascolare, cardiometabolico e cardio-renale-metabolico, sono previsti misurazione di colesterolo, glicemia, pressione e Bmi, oltre allo screening cardiometabolico. Per quanto riguarda i servizi relativi alla salute della donna, sono disponibili counseling ginecologico, senologico e per la fertilità.

La campagna nazionale on the road è promossa da Summeet Inrete, in collaborazione con istituzioni sanitarie, società scientifiche, associazioni di pazienti e professionisti della salute.

Info: https://prevenzionesalute.net

Fonte: Ufficio stampa Opi Firenze-Pistoia

