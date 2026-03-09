Prezzi dei carburanti, controlli rafforzati nel Fiorentino contro la speculazione

Controlli rafforzati su tutta la filiera dei carburanti nella provincia di Firenze. La Guardia di Finanza ha disposto un’intensificazione delle verifiche sui prezzi dei prodotti energetici dopo le recenti tensioni sui mercati internazionali legate alla crisi geopolitica in Medio Oriente, che potrebbero avere ripercussioni sul costo di benzina e gasolio.

Il dispositivo, attivato dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, coinvolge tutti i reparti operativi della Città Metropolitana e del territorio provinciale, con l’obiettivo di monitorare in modo capillare le diverse fasi della distribuzione: approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e vendita al dettaglio.

L’attività rientra nelle funzioni di polizia economico-finanziaria ed è finalizzata a prevenire distorsioni nella formazione dei prezzi e possibili speculazioni a danno dei consumatori e della concorrenza tra operatori.

In particolare, i controlli sono orientati alla verifica del rispetto delle norme sulla trasparenza dei prezzi, con accertamenti sulla corretta esposizione dei listini presso gli impianti di distribuzione, all’analisi delle variazioni lungo la catena commerciale e al controllo della tracciabilità dei carburanti attraverso ispezioni mirate nei confronti degli operatori del settore.

Le verifiche riguardano anche possibili illeciti fiscali e frodi nel comparto delle accise. Tra le condotte sotto osservazione vi sono "l’immissione in consumo di prodotti energetici sottratti al regime impositivo", "la falsa classificazione merceologica dei carburanti finalizzata ad eludere il corretto trattamento fiscale" e "le irregolarità nella circolazione e nella tracciabilità dei prodotti energetici".

Le Fiamme Gialle sottolineano che le oscillazioni dei prezzi possono favorire il ricorso a canali illegali di approvvigionamento, motivo per cui è stato ulteriormente intensificato il controllo economico del territorio.

L’operazione proseguirà nei prossimi giorni con verifiche mirate in tutta la provincia, con l’obiettivo di garantire tutela dei consumatori, corretto funzionamento del mercato e salvaguardia degli interessi erariali.